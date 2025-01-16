Израильский журналист Эдуард Докс сообщил, что много израильских корреспондентов ездили в Украину, были в горячих точках, чтобы потом у себя в стране рассказывать правду о российской агрессии.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Конечно же, вещи называют (ред. – в Израиле) своими именами очень много журналистов, мы ездили и накануне войны, и во время войны по различным фронтам, были в горячих точках. Конечно, и россию называют агрессором, а войну - войной», - утверждает Эдуард Докс.

Попутно журналист вспоминает о своей книге «Украинский репортаж на иврите», которая вообще-то задумывалась как позитивная, но дальше в главах пришлось рассказывать не просто об Украине, а и о драматических событиях, которые тут происходили – о Евромайдане, о войне на Донбассе, и полномасштабном вторжении российских войск.

В общем же, констатирует он, хочется, чтобы первая глава о мирной Украине победила и снова стала реальностью, чтобы Украина была привлекательной не только для военных корреспондентов, а и для туристов. Кстати, отмечает гость программы, после начала войны против рф на Донбассе израильтяне несколько лет подряд занимали неизменно первое место среди зарубежных туристов Украины.

«И это очень просто объяснить тоже израильской практичностью. Те же, может быть, американцы или немцы себе понимают, что там идет война и туда ехать не надо, а израильтяне видят, что расстояние от Киева до Донецка больше, чем от Тель-Авива до Багдада», - объясняет Эдуард Докс.

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