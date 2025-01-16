Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что страны Балтийского региона все больше объединяются, понимая угрозу российских диверсий и саботажей, и Украина может помочь им противодействовать агрессору.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как он рассказывает, польский премьер сообщил, что россия планировала террористические атаки против авиалиний во всем мире. Также, продолжает эксперт, Туск упомянул о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, где речь шла в частности о российской саботажной войне, требующей совместного противодействия.

«Прослеживается такая тенденция, что страны Балтийского региона больше сплачиваются и объединяются, это очень правильно. Я рассказывал, почему важен северный фронт, северные широты и по возможности оттуда сдерживать россию, представлять для них соответствующие угрозы и заставить их избавиться от собственных агрессивных амбиций и аппетитов. Балтийское море можно смело называть NATO lake из-за того, насколько там сейчас присутствует НАТО, особенно после вступления Финляндии и Швеции», - комментирует Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, речь уже идет об авиалиниях, так как ранее по указаниям ГРУ рф суда перерезали и уничтожали кабели в частности сети Интернет, которые идут по дну Балтийского моря. В частности, напоминает эксперт, одно такое судно стоит в Финляндии под следствием, там китайский судовладелец, но команда и капитан действовали по российским указаниям.

«И я думаю, что Украина тоже может помочь. В конце концов, я хочу напомнить, что были сообщения от украинской разведки, спецслужб, Сил обороны о том, что происходило с кораблями россии в Балтийском море и не только. То есть были результативные действия, и здесь тоже может быть, я думаю, кооперация и хорошая коммуникация с нашими партнерами», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, что призывы усилить мобилизацию – это еще один способ команды Трампа ускорить окончание войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о самой масштабной дроновой атаке по россии.