Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявления главнокомандующего ВСУ Сырского по поводу мобилизации, рассказал, чего ожидать и как обстоят дела с этим в россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, самое главное, что, по словам Сырского, мобилизация сегодня не покрывает потребности ВСУ, будет решаться вопрос комплектации механизированных подразделений. То есть, констатирует он, надо понимать, что мобилизация будет продолжаться, подготовка людей будет продолжаться.

«россия продолжает атаковать, война продолжается, а почему-то у многих создалось какое-то впечатление, что, возможно, сейчас уже будут какие-то договоренности, война близится к завершению, поэтому фактически пополнять ряды Вооруженных сил не нужно. Но я хочу напомнить, что даже если война завершится в 2025 году, как заявлял президент Украины Зеленский, и мы действительно этого стремимся, но справедливого мира, все равно нужно поддерживать ряды обороны, потому что ситуация сложная», - объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что путин объявил решение о вызове офицеров запаса на собрание, то есть можно допустить, что в россии готовится волна скрытой мобилизации, что готовится весенне-летняя наступательная кампания. И в россии, добавляет эксперт, тоже действительно большие проблемы, они не успевают пополнять ряды войск.

«Но, возвращаясь к нам, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также подчеркнул, что в войне не победить, отсиживаясь в обороне, таким образом намекая и подтверждая свою репутацию, что он сторонник активных маневровых действий, в том числе наступательных. И к этому, конечно, нужно готовиться так же, нужно быть готовыми к тому, чтобы контратаковать, давать встречные бои, конечно, когда есть для этого возможности», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что в Британии хотят посадить всю россию в тюрьму.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о важнейших пунктах 100-летнего соглашения с Британией.