Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, действительно ли Трамп владеет данными о потерях украинской и российской сторон, а также понимает ли президент США истинные намерения путина.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, после инаугурации Трамп не перестал быть ньюсмейкером №1, он уже выступил с громкими заявлениями по поводу российско-украинской войны. В частности, говорит он, президент США сказал, что на войне уже погибли миллион российских солдат и 700 тысяч украинских.

«Трамп явно говорит цифры завышенные, абсолютно завышенные, даже исходя из его аргументации, потому что еще 8 декабря Дональд Трамп опубликовал сообщение в своей сети, где заявил, что Украина потеряла в этой войне 400 тысяч военных и много гражданских, а россия – 600. То есть, по логике Трампа, исходя из его данных, буквально в течение полутора месяцев должна была измениться цифра у россии на +400 тысяч, а у нас на +300 тысяч. Ну, совсем не играет, и очевидно, что данные об украинских потерях мегазавышены, это преувеличение», - комментирует Александр Мусиенко.

По его мнению, иногда так кажется, что называются очень приблизительные цифры украинских потерь или вообще берутся с потолка. Постепенно, добавляет эксперт, конечно президент США получит всю полноту разведданных, а пока скорее выглядит так, что он своими заявлениями хочет привлечь внимание, масштабировать все, мол, сказать: «Смотрите, что творится!».

«По поводу соглашения, здесь Трамп признает, что Украина ведет себя более конструктивно, и президент Украины Зеленский явно более рациональный, логичный, ведет себя более прогнозируемо и понятно для партнеров, чем путин. Вот ключевое, что он сказал, – намерения путина непонятны. Я думаю, что для нас они совершенно понятны, потому что намерения путина и россии не меняются – это уничтожение украинской государственности, украинского народа, и от этой цели они не отступают», - заключает Александр Мусиенко.

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