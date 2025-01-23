Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, действительно ли экономические проблемы в россии и высокая инфляция убедят путина сесть за стол мирных переговоров, как заявил Трамп.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это важно, это то, что надо говорить, потому что вот это уже не предвыборная программа. Это то, что Трамп действительно думает. По мнению Трампа, путин сегодня разрушает россию. Это не демагогия, и нельзя это списать на то, что душные демократы такое рассказывают, нет, это говорит прагматик и предприниматель Трамп», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Этим заявлением, утверждает он, Трамп заочно объяснил путину, что его стране капец, что он ее разрушает прямо сейчас, поэтому пора идти на переговоры. Также, отмечает эксперт, Трамп подтвердил, что действующие санкции против рф будут до конца войны, а что касается новых ограничений, то это будут пошлины.

Конечно, рассуждает он, лучше бы это были санкции, но Кит Келлог, например, предлагал обложить все российские углеводороды отдельным дополнительным универсальным налогом, чтобы определенный процент сразу шел в бюджет Украины. То есть, констатирует эксперт, получится так, что, если кто-то хочет купить российскую нефть, надо заплатить Украине.

«Итого, Трамп не витает в облаках, Трамп приземлен. Трамп понимает, что в россии инфляция, Трамп понимает, что у путина большие проблемы. Трамп понимает, что путин просто распустил хвост на пустом месте сейчас, и Трамп будет дожимать путина разными способами, чтобы путин пошел на нужные условия. Вот такая история», - заключает Михаил Шейтельман.

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