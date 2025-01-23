І хто знає, що діється

В нас на Україні?

Т. Г. Шевченко

Парламент страны «голосами беды» - узаконили бедность и далее продолжают принимать губительные законы для «улучшения жизни» украинцев, обманывая их, лишь бы сохранить иллюзию в не погрешности своих деяний.

Вам стало жить легче?

Вы чувствуете это? Может, стало дешевле платить коммунальные тарифы, лечиться в больнице, покупать лекарства, безопасно жить, проще вести бизнес, дешевле учиться вашим детям?

Вопросов много – ответов нет.

Власть В. Зеленского в милосердии своём безгранична. Землю, недра продали, бизнес уничтожают, коррупция процветает, налоги увеличили в пять раз. Трагедия измученного народа – это плата за доверчивость во время выборов. Люди поверили в то, что невозможно было поверить.

Огненный вал хаоса, беспорядка в стране стремительно набирают обороты. В старен гуляет горе и ходят люди все в слезах. Как тут не закричать от боли и обиды.

Надвигаются грозные тучи над страной и идёт истощение внутренних сил, а доминантой, скорее всего, станет социальный, демографический, экономический, энергетический кризис, а война усугубит горе и смерть украинского народа.

Перелистывая кровоточащие страницы войны, люди приходят к выводу, что война закончится победой над грехом. Помоги себе сам, тогда и Господь поможет. Чтобы прекратить войну и пришёл в наш дом мир – нужно, чтобы появилась личность, меняющая картину войны, восстановить то, что утрачено. Ведь в самые тяжелые времена, человечество спаслось именно личностью. Такие люди в стране есть.

Мне известен такой человек, такая личность. Это целый космос. Понять этого человека, значит, ступить за грань привычных представлений, увидеть мир другим. Сложно измерить глубину его таланта, разгадать секрет совершенства его гармонии. Прекрасный юрист, экономист, бизнесмен, специалист банковской и информационной сферы. Эта личность всегда будет обгонять своё время, а его дела и достижения останутся высокими и светлыми. Да, такие люди должны руководить страной. К сожалению, он к этому не стремится. А жаль!

Земля, Дом, Отечество, нация для людей ценность важнейшая, коренная, бытийственная. На протяжении веков земля, дом были развитием села, культуры земледелия. Теперь власть делает беспредельный шаг, продаёт землю, людей ограничивает бродить по лесу, собирать грибы-ягоды – всё продано, предано, обмануто.

Зачем это В. Зеленскому? Всё делается властью «тёмных сил», ограбили живых, а теперь грабят и мёртвых. Пора дорогу новым людям дать, для новой жизни путь очистить.

Давно пора подати у відставку

Не ті часи, не той театр

Ліна Костенко

Журналист Павел Ильюша