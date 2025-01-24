Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, насколько серьезно Трамп настроен по поводу жестких санкций против россии и успеет ли Кит Келлог остановить войну в Украине за 100 дней.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в эфире CNN у Трампа спросили, будут ли дополнительные санкции США против рф, ведь война приближается к своей третьей годовщине, и он сказал, что, скорее всего, именно так и будет. По его мнению, очень хорошо, что Трампу напомнили о третьей годовщине войны, ведь и ЕС готовит к этой дате новый пакет санкций, где, надеемся, будет атомная энергетика, сжиженный газ и алюминий, так что и США пора издать соответствующий указ.

«И Трамп – человек, в общем который любит танцевать с саблями. Вы думаете, это хихоньки да хаханьки? Нет. Человек с саблей, еще и являющийся президентом США, – это большая грозная опасность. И я думаю, весь мир должен был увидеть эту саблю Трампа и понять, что он будет рубить с плеча, и это хорошо. Вот этот танец с саблями Трампа для нас сейчас хорош, безусловно, потому что он будет рубить с плеча по россии», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Также, отмечает он, как пишет The Wall Street Journal, Трамп вызвал своего спецпредставителя по Украине Кита Келлога и дал ему поручение завершить войну за 100 дней.

«Это конкретно уже теперь звучит как поручение. Но, как пишет The Wall Street Journal, это очень трудная задача, трудная и непонятно, решаемая ли для Кита Келлога. То есть за 100 дней может не справится. Сабля Трампа обоюдоострая, поэтому у Кита Келлога времени до 1 мая», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что эпоха пряников закончилась, началась эпоха кнута.

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