Политолог Вадим Карасев объяснил, что встреча между Трампом и путиным еще не произошла, но сейчас в медиа пространстве происходит репетиция их диалога.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По мнению эксперта, все заявления Трампа о санкциях против россии – это не предупреждения и не ультиматумы, это вхождение в роль. Ведь, объясняет он, конец игры понятен, смысл пьесы понятен, путин и Трамп встретятся и договорятся, но вопрос в том, как они это продадут, ведь Трамп не хочет, чтобы ему говорили, что он бросил Украину, пошел на поводу у россии и уничтожил мир, основанный на правилах, и путин не может признать поражение в войне.

«Все будут говорить о победе, но надо сделать так, чтобы эта победа не означала поражение. Трамп на поражение не пойдет, и путин на поражение не пойдет. Поэтому вот это как на репетиции читают роль. Еще спектакля нет, встречи нет, диалога нет, читка. Конец игры, все понятно», - объясняет Вадим Карасев.

Тем более, добавляет эксперт, если учитывать то, что Трамп – бизнесмен, он знает шоу-бизнес, коммуникации, современные информационные технологии, то он сейчас и пытается подать и продать победу так, чтобы его ни в чем не обвиняли.

«Да, он будет говорить, что это не его война, это война Байдена и так далее. Но все равно он же президент Америки, а не просто оппонент Байдена. Трампу надо все это правильно сформулировать, выстроить правильный диалог, как в любой пьесе. Сюжет понятен, а диалоги могут быть разные в этом сюжете. Главное, чтобы это не выглядело как поражение. Поэтому он начинает нагнетать», - констатирует Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Трамп будет рубить с плеча по россии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, сработает ли план экономического давления Трампа на россию.