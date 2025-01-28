Военный Святослав Дубина заявил, что, чем больше зарплаты у наших чиновников, тем больше россия захватывает территорий, и эту зависимость можно проследить на примере 2024 года.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как напоминает военный, согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, экономику и систему госуправления Украины должны были перевести на нужды военного времени, но чиновники не только этого не сделали, но и непрерывно увеличивают себе зарплаты. Гражданское общество, подчеркивает он, мобилизовалось, 700 тысяч добровольцы пошли воевать в начале полномасштабного вторжения, но этой позиции не проявили чиновники.

«Если ввести на ротационной основе замену чиновников на людей, уже провоевавших год и более на фронте, мы бы повысили мотивацию, увеличили справедливость, продемонстрировали, что в Украине она есть, что наша элита или, как некоторые говорят, аристократы бок о бок воюют с украинцами. И у нас бы не было такой динамики, которая наблюдалась в течение 2024 года», - объясняет Святослав Дубина.

Как он напоминает, в 2024 году россияне захватили 3500 км нашей территории, динамика растет, как и динамика увеличения зарплат чиновников. По словам военного, средняя зарплата чиновников выросла до 80 тысяч грн, и при этом далеко не все бойцы на фронте получают 100 тысяч.

«Больше всего получает Министерство культуры. Конечно, мы задавим своей культурой врага. Средняя зарплата – 134 000. Министерство иностранных дел – 125 000 грн. Госслужба по этнополитике и свободе совести (есть ли у них совесть, я не знаю) – 122 000. Это просто какое-то изнасилование здравого смысла. Ну, и Антимонопольный комитет – 118 000 грн. То есть наблюдается зависимость динамики увеличения зарплаты чиновников и территории, захватываемой российской федерацией», - заключает Святослав Дубина.

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