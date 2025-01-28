Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что сейчас происходит в Калифорнии, откуда появилась идея о провозглашении независимости, кто за этим может стоять и кому это выгодно.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, в США происходят интересные вещи, ведь в Калифорнии начали собирать подписи за провозглашение своей независимости, и, если удастся – этот вопрос внесут в избирательные бюллетени, а дальше, если будет не менее 55% голосов, Соединенным Штатам объявят недоверие, а специальная комиссия оценит жизнеспособность независимой Калифорнии, и процесс будет двигаться дальше.

«Я думаю, что это, в частности, связано с тем, что, во-первых, Калифорния – штат, голосующий за демократов, это традиционно демократический штат, а во-вторых, соответственно, там есть значительное количество мигрантов из Латинской Америки, Южной Америки, которые там проживают и хотят там проживать», - рассуждает Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает, что аналогичный сбор подписей в Калифорнии проводили еще в 2016 году, когда впервые на выборах победил Трамп, но в апреле 2017 года эту инициативу свернули. Как рассказывает эксперт, это произошло после того, как американские медиа опубликовали ряд статей о том, что основатель комитета, выступавший за независимость Калифорнии, Луи Маринелли проживает в россии, открыл посольство движения в москве, а также получает существенную поддержку от российских властей.

«Поэтому здесь тоже может быть внешний след, за этим может стоять москва, за этим может стоять Китай. А Китаю очень выгодно. Почему? Калифорния – это Кремниевая долина, это корпорации, это инновации, это хай-тек, это то, что нужно Китаю. Поэтому я думаю, что здесь сейчас и внутренние органы будут разбираться, чтобы за этим не последовало внешних влияний», - утверждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп вряд ли отдаст европейский рынок газа и нефти россии.

Также Politeka писала о том, что Дубина предложил замену чиновников на людей, которые уже провоевали год и больше.





