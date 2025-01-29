Политический аналитик Андрей Бузаров объяснил, что отношения США и рф давно уже в кризисе, и говорить о каком-либо потеплении не приходится, Трамп не хочет заводить дружбу с путиным.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойком».

«По поводу россии и США. Здесь, на мой взгляд, главным критерием или инструментом анализа их отношений является контекст отношений вообще США и россии. То есть не имеет значения, кто президент, будь то Байден или Трамп, Медведев или путин. На мой взгляд с конца 2000-ых годов, 2009-2010 наметился очень серьезный кризис в отношениях США и российской федерации, и этот кризис шел по нарастающей», - утверждает Андрей Бузаров.

Как он рассказывает, кризис начался с прихода путина к власти, тогда еще один из лучших специалистов в США по рф Майкл Макфол написал колонку в The Washington Post, что этот человек имеет авторитарный стиль управления и это может привести к реваншизму во внешней политике через определенный промежуток времени. Потом, продолжает эксперт, была провальная попытка перезагрузки отношений между ними, а дальше – сближение россии с Китаем, ухудшение отношений Китая и США, и в комплексе это все привело к 2014 году.

«Отношения между этими странами настолько плохи, что говорить о какой-либо тенденции их улучшении невозможно. То есть путин – фигура абсолютно неприемлемая для американского истеблишмента», - подчеркивает Андрей Бузаров.

Что касается всех этих громких заявлений Трампа в адрес путина, рассуждает гость программы, то они скорее носят популистский характер. То есть, объясняет он, Трамп показывает, что готов переговорам, но все же вряд ли он реально хочет разговаривать с путиным и смотреть на россию как на потенциального партнера, он вообще на них смотреть не хочет.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что, если цена на нефть будет 40, у россии не будет ракет, танков, пушек и корейцев.

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