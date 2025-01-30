Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что сейчас Европа успешно избавляется от российского газа, но главное – чтобы после войны никому в голову не пришла идея возобновить поставки.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Турция пришла к Европе и предложила помочь заменить российский газ. Эрдоган – близкий друг путина, всегда подложит ему свинью. Турция приступила к дипломатическим усилиям для возобновления переговоров с Евросоюзом, стремясь стать основным поставщиком природного газа в условиях поиска альтернативы российским поставкам. Так заявил посол Турции в ЕС», - сообщает Михаил Шейтельман.

В то же время президент Польши, рассказывает он, призвал демонтировать взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», разобрать и сдать на металлолом, чтобы после войны кому-то, а именно Германии не пришло в голову возобновить поставки российского газа, так что предложение правильное.

Как вспоминает эксперт, еще когда «Северный поток» строили, «Газпром» угрожал европейцам, что они замерзнут и будут жрать собственных хомяков, это видео есть в сети. По его мнению, его нужно транслировать европейцам каждый день по телевизору, вот такая реклама «Газпрома», тогда уж точно никто не захочет больше покупать российский газ.

«И я помню, как Сурков заявил, что их газ – это энергетическое сверхоружие. То есть прямо сказал, что они строят этот газопровод, чтобы ударить по Европе в нужный момент. Казалось, эта фраза остановит строительство, но нет, не остановила. Деньги оказались важнее, чем долгосрочные интересы европейцев», - заключает Михаил Шейтельман.

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