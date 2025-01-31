Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что горячая фаза российско-украинской войны скоро прекратится, раз уже идут разговоры об открытии аэропорта во Львове, но она будет продолжаться в холодной фазе.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, есть несколько разведпризнаков, которые свидетельствуют, что скоро начнется война, и первый – это дипломаты начинают потихонечку собирать вещи и покидать страну. А второй, продолжает он, – это все, что связано с авиационными компаниями, они сначала уменьшают количество полетов, а потом и вовсе прекращают их.

«Сама по себе авиация знает даже намного больше, чем военная разведка. Потому что военная разведка – это государство, все зависит от того, какой руководитель, как служат и тому подобное, а авиация – это огромнейшие деньги, там бизнес контролирует все», - объясняет Олег Стариков.

Попутно он вспоминает о том, что в Украине уже 2-3 недели как начали говорить о том, что хотят открыть аэропорт во Львове. И это еще не все, отмечает эксперт, потому что и в россии начали формировать штатный состав аэродромов южного региона – Туапсе, Геленджик и оккупированный Севастополь.

«Будет именно прекращение горячей фазы, но холодная фаза, холодная война будет продолжаться. Будет ли подписано мирное соглашение или какой-то мирный договор? Не знаю, это может быть или вряд ли. Но на то, что горячий фаза сама по себе будет закончена, вероятность очень большая. А потом уже пойдут конференции, типа Хельсинки 2 и тому подобное», - утверждает Олег Стариков.

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