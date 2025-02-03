Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал материал ISW, что путин говорит о нелегитимности Зеленского, чтобы нарушить любые будущие мирные соглашения, и объяснил, что здесь не так.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«То есть путин, по мнению этого Института, сейчас заранее готовит себе казуистику, дырки в договорах, чтобы их нарушать. Он 24 февраля просто так на голубом глазу полномасштабно вторгся на территорию Украины, стал бомбить, убивать массово людей просто так, не пытаясь найти никаких юридических обоснований», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

То есть, констатирует он, путину не нужны дырки в договорах, ему вообще на это плевать, ведь он уже нарушил и Будапештский меморандум, и устав ООН, когда вторгся в 2014 году в Крым и Донбасс, просто тогда он убил меньше людей, а сейчас – больше, разница только в этом.

«Подписывая любую бумагу с российской федерацией, надо знать, россияне не будут ее выполнять. Зачем тогда подписывать? Объясню. Мы не можем на эту бумагу полагаться, мы не можем сказать, что, ну, все, у нас же есть бумага, видите, написано, что россия не будет больше нападать сюда, не будет бомбить, не будет насиловать, не будет воровать. Это не так, она все это делать будет. Поэтому каждый пункт бумаги должен быть подкреплен силовым решением», - утверждает Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет эксперт, чтобы россия обязалась больше не угрожать ядерным оружием, нужно его у нее просто забрать или дать такое же Украине. Также, продолжает он, чтобы россия обязалась не вылезать из окопов и не наступать дальше, например, на Покровск, в Покровске должны стоять немецкие войска со своими танками, американские со своими ракетами, и чтобы они пошли в наступление в ту же секунду.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что горячая фаза войны скоро прекратится, раз уж идут разговоры об открытии аэропорта во Львове.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил ультиматум, который Сирия поставила россии по выдаче Асада.