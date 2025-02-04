Об этом он рассказал в своем блоге.

Как напоминает эксперт, нам обещали самую страшную зиму войны, которую нам никак не пережить, что ни света, ни отопления не будет по 16-20 часов на день, но не получилось, и это заслуга наших энергетиком и ПВО. Да, отмечает он, обещают, что в феврале будет -16 градусов и тогд начнутся отключения, но в «Укрэнерго» уже сказали, что нет, что им всего хватает и никаких отключений при морозах не будет.

«У них не получилось победить нашу энергетику третий год подряд. А на этот год прогнозы были прямо апокалиптические абсолютно, и снова ничего не вышло. Это уже факт, потому что, извините, 2 месяца зимы закончены, впереди только коротенький, маленький февраль», - констатирует Михаил Шейтельман.

Также, отмечает он, не получилось у кремля с северокорейскими солдатами на Курщине, потому что, как сообщает The New York Times, их уже отвели с линии фронта после тяжелых потерь. Как пишет издание со ссылкой на украинских чиновников, рассказывает эксперт, северокорейские войска не наблюдаются на фронте уже около 2 недель, у них были проблемы в координации с российскими подразделениями, они шли в бой с малым количество бронетехники, практически не останавливались, чтобы отступить или перегруппироваться.

«Итак, не сработал план путина, что сейчас мы завалим Курскую область северокорейские трупами и наконец-то вернем ее российской федерации. Шиш с маслом. Ну, не с маслом, масла в Северной Корее нет. Шиш с чучхе или чучхе с маслом, тут уже кому как удобнее. Так что допросов новых пленных, скорее всего, не будет из Северной Кореи. Это еще одно то, что не случилось», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Дубина объяснил, что нельзя мобилизовать экономически активное население, это разрушает экономику.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, как надо подписывать мирный договор с рф.