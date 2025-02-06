Об этом он рассказал в своем блоге.

«Казалось бы, вот ведь жадная курва, ему все про деньги. Но, да, действительно у Трампа все про деньги, мы это знаем. Он же какие претензии предъявляет, какими методами борется? Денежными. Говорит, Канада, вы нам должны денег, вот вам тарифы, сдавайтесь или вообще присоединяйтесь к нам, налогов будете меньше платить. То есть на все смотрит через призму денег. Хорошо это или плохо? Мне кажется, что в этой исторической обстановке, когда мы заканчиваем 3-ий год войны, такой подход может нас спасти, если мы за него с правильного конца зацепимся», - отмечает Михаил Шейтельман.

Шольц, рассказывает он, назвал это эгоистичным желанием Трампа, мол, ресурсы Украины понадобятся Украине после войны для восстановления, поэтому лучше их оставить на будущее. В идеальном мире, рассуждает эксперт, это так, или даже лучше – это за счет россиян Украина должна восстанавливаться, а задолжали они нам за эту войну уже примерно 3 триллиона долларов.

Второе мнение, продолжает он, пришло из кремля, Песков заявил, что нельзя вот так покупать помощь, ее надо предоставлять на безвозмездной основе или вообще не предоставлять, что будет способствовать окончанию войны. Это интересно, отмечает эксперт, ведь самим россиянам никто просто так помощь не дает, у них нет друзей, даже Лукашенко берет деньги за каждый бинт, они продают нефть и покупают оружие у КНДР и Ирана, а нам как бы так нельзя.

«Ну, мне кажется, что, раз им не понравилось, значит, это вещь хорошая, надо брать. Сапоги хорошие, надо брать. То есть Песков переживает за нас, что украинцев, оказывается, пытаются обмануть», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал о стратегии Украины в войне: «Подрыв экономической основы противника».

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, наладил ли Трамп уже коммуникацию с рф по поводу окончания войны.