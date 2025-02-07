Политолог Вадим Карасев объяснил, что у США на самом деле нет экономических рычагов давления на россию, поэтому единственный вариант – дать Украине всю помощь, которую она требует.

Об этом он рассказал в своей блоге.

По словам эксперта, особых рычагов давления на путина у Трампа на самом деле нет, потому что это не Китай, у которого с США под 800 млрд долларов товарооборот, это даже не Канада, Мексика и Панама, с россией у них всего каких-то 3 млрд, поэтому тарифами и пошлинами не напугать.

«Поэтому особых рычагов нет, кроме одного – увеличить в разы военную помощь Украине. Допустим, согласиться на введение военного контингента в Украину под руководством Америки, там европейцы плюс американцы. Но это новый раунд войны, Третьей мировой войны, войны Трампа. Вот же в чем проблема. Особых рычагов в краткосрочной по крайней мере перспективе на путина и на россию нет», - объясняет Вадим Карасев.

Запугать россию ракетами, констатирует он, у США не выйдет, потому что у них примерно одинаковый арсенал, то же касается и ядерного оружия. Снизить цены на нефть и газ, утверждает эксперт, тоже не вариант, потому что США тоже этим занимаются, можно давить на Китай и Индию, чтобы они не покупали у россии, но после последних санкций вот снова танкерный флот приспособился, экспорт вырос.

«Начинать новую Холодную войну? Но это не сразу получится, если даже Трамп примет такое решение. Это только со временем, но что будет с Украиной в это время, с войной, с жертвами? Трамп легко дал обещание, что он закончит войну за 24 часа. В принципе, у него другого выхода не было, потому что он на этом и сыграл (ред. – на выборах), что это неудачная и неуспешная война Байдена, а мы будем действовать по-другому. И теперь он вынужден с этой войной что-то делать», - заключает Вадим Карасев.

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