Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал сообщение WSJ, что Трамп рассматривает Одессу для проектов недвижимости, а также тот факт, что скоро мы услышим его план прекращения войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как утверждает эксперт, мы, конечно, не против инвестиционных проектов Трампа, но у нас есть условия, то есть все, как в бизнесе. То есть, объясняет он, если Трамп хочет гостиницу в Одессе, пусть, мы выделим ему лучший кусок пляжа, но тогда он должен постоить Trump Tower в Ялте, которая сейчас под оккупацией, чтобы была симметрия. В общем же, рассуждает эксперт, The Wall Street Journal доверять можно, потому что это правая газета во главе с соратником Трампа.

«Так что, видите, и недвижимость его тоже заинтересовала, не только редкоземельные металлы, не только литий. Я, кстати, внимательно перечитал фразу, которую сказал Трамп. Он сказал, что редкоземельные металлы и другая всякая фигня. Все, будем продавать, будем копать. Трамп будет копать от забора до победы. В советской армии говорили, что копать надо от забора до обеда, но здесь от забора до победы будет копать наши ископаемые», - комментирует Михаил Шейтельман.

А полная стратегия Трампа, как выяснилось, сообщает эксперт, будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Как он отмечает, это будет как раз День всех влюбленных.

«Тут главное не перепутать, кто в кого влюблен, но это мы увидим по этой стратегии. Значит, на День всех влюбленных Трамп решил представить стратегию. Ну, конечно, не он лично будет скорее всего ее представлять. Хотя, может, и лично. Это же Мюнхенская конференция, туда съезжаются все большие дяди. Может, он прилетит лично, и Зеленский там будет, слушайте. Да-да, а может, они там вместе представят эту самую стратегию по Украине? Есть такой шанс у нас?», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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