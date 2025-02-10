Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что пока идет борьба за то, на чью сторону встанет Трамп, и свой план прекращения войны он огласит сам, а все, что мы читаем в СМИ – фейки.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Выдают все за план Трампа как бы, а на самом деле это бумажуля, подготовленная в администрации президента российской федерации. И у них получается. Действительно мастера своего дела, что ж тут отрицать, это сильный враг, сильный противник. У нас вообще открылся второй фронт. Вы понимаете, что дипломатический фронт сейчас – второй и сильнейший фронт? Треугольник Трамп-путин-Зеленский – это очень опасная история, в ней можно выиграть, можно проиграть, и очень трудно сейчас сражаться там нашей дипломатии, Зеленскому», - утверждает Михаил Шейтельман.

С одной стороны, отмечает он, Зеленский уже перетерся за 3 года со всеми, он умеет мастерски разговаривать и с Трампом, вот продал ему историю про редкоземельные металлы, но с другой – и путин мастер вербовки, он КГБшник, которые занимается вербовкой десятилетиями. И тут не обязательно речь идет о деньгах, добавляет эксперт, ведь путин уже ментально завербовал Трмпа в его первый срок как-то на встрече.

И вот недавно, рассказывает он, в британском издании Daily Mail появилась очередная фальшивка – план Трампа со ссылкой на Страна.ua, то есть в Украине сайт запрещен, а россияне как-то все равно пытаются. У Daily Mail, отмечает эксперт, может, и не лучшая репутация, но все же это не желтая пресса, а российская пропаганда все равно просачивается.

«Выходит Кит Келлог и говорит, что плана нет, у него нет плана, и не он будет его представлять, план будет представлять Трамп, и все это будет потом, после 20 февраля. А вот Daily Mail уже все знает. Слепили из ничего. То есть россияне как это делают, чтобы было достоверно? Они берут какие-то настоящие цитаты из Келлога, как про налоги, и туда добавляют фейки о том, что, оказывается, мы почему-то уйдем из Курской области в обмен на какие-то полицейские силы Великобритании в какой-то демилитаризованной зоне», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Яневский заявил, что Украине нужна новая Конституция.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, зачем Трампу редкоземельные металлы Украины.