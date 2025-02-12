Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что в военном плане ВСУ нечего делать в Курской области, но эту операцию провели с расчетом на то, чтобы получить козырь на переговоры.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Эта военная операция имеет цель политическую, она никакой цели военной не имеет. Почему? Потому что сам по себе курский плацдарм в военном понимании вообще никакую цель в российско-украинской войне не несет. Почему? Потому что это второстепенный, дополнительный участок. Все будет решаться на восточном фронте, а конкретно на направлении главного удара – это Покровск. Вот сейчас решается на Покровском направлении, это все, что связано с южным Донбассом», - утверждает Олег Стариков.

По его словам, военные всегда планируют, и вот на 2025 год наш Генштаб запланировал соответствующие операции, мы будем дальше вести стратегическую оборону, а что касается Курского направления, то это отдельный элемент. Потому что, объясняет эксперт, противник не считает эту территорию важной, он не будет проводить там генеральное сражение.

И вообще, отмечает он, всегда во время войны решается основная задача – это уничтожить войска противника, а не занять больше территории.

«Но наше высшее военно-политическое руководство считает, что во время переговоров мы можем обменять эту территорию на нашу оккупированную. Вот я предполагаю, анализируя данные, что менять будут маловероятно. Ну, что они что могут поменять? Тот плацдарм в Харьковской области, Волчанск и Липцы, вот эту территорию могут поменять», - заключает Олег Стариков.

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