Об этом он рассказал на своем канале.
«Эта военная операция имеет цель политическую, она никакой цели военной не имеет. Почему? Потому что сам по себе курский плацдарм в военном понимании вообще никакую цель в российско-украинской войне не несет. Почему? Потому что это второстепенный, дополнительный участок. Все будет решаться на восточном фронте, а конкретно на направлении главного удара – это Покровск. Вот сейчас решается на Покровском направлении, это все, что связано с южным Донбассом», - утверждает Олег Стариков.
По его словам, военные всегда планируют, и вот на 2025 год наш Генштаб запланировал соответствующие операции, мы будем дальше вести стратегическую оборону, а что касается Курского направления, то это отдельный элемент. Потому что, объясняет эксперт, противник не считает эту территорию важной, он не будет проводить там генеральное сражение.
И вообще, отмечает он, всегда во время войны решается основная задача – это уничтожить войска противника, а не занять больше территории.
«Но наше высшее военно-политическое руководство считает, что во время переговоров мы можем обменять эту территорию на нашу оккупированную. Вот я предполагаю, анализируя данные, что менять будут маловероятно. Ну, что они что могут поменять? Тот плацдарм в Харьковской области, Волчанск и Липцы, вот эту территорию могут поменять», - заключает Олег Стариков.
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