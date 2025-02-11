Российский оппозиционный журналист Ростислав Мурзагулов рассказал, в какой конфигурации будут переговоры по завершению российско-украинской войны.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По мнению гостя программы, за столом переговоров будет очень интересная фигура, состоящая из большого количества углов и ответвлений. Возможно, рассуждает он, это будет даже больше какая-то абстрактная картинка, чем какой-то цельный квадрат или что-то такое.

«Потому что здесь очень много интересов разных стран, разных сильных игроков сходится в одной точке. И вот Украина ведь на самом деле что сделала? Она же поставила всех перед фактом, что она есть. Грубо говоря, до этого очень многие считали, что это зона интересов россии, значит, там особенно не пошалишь, попытаться можно, но все равно», - объясняет Ростислав Мурзагулов.

Тем не менее, констатирует журналист, Украина четко всем показала, что она – не россия, что она готова воевать, что это единая нация.

«Украина состоялась как очень мощный игрок на мировом рынке, и в этой ситуации, конечно, без учета ее интересов уже ничего ни у кого не получится», - подчеркивает Ростислав Мурзагулов.

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