Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Трамп не обещал Украине чуда, в прочем, он его не обещал и россии, так что рано разводить панику из-за нескольких заявлений, никто ни о чем еще не договорился, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт напоминает, что еще 6 ноября, когда американцы большинством голосов выбрали Трампа президентом США, мы все поняли, как дальше будут развиваться события. Ведь, объяснил эксперт для Politeka, мы же знали, что Трамп не будет гонять чаи с Зеленским целыми днями, а потом давить на путина, нет, мы знали, что он циничный делец.

«Кто-то надеялся, что при Трампе наступит замечательно чудо? Мне кажется, ровно с того дня мы к этому шли. И ничего принципиально нового не произошло. Почему не произошло? Потому что никто ни с кем ни о чем не договорился. Созвонились с путиным, договорились договариваться. Это все?», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Да, констатирует он, после всех этих заявлений Трампа медиа начали писать, что Зеленский не будет участником мирных переговоров, что все решат россия и США. Тем не менее, объяснил эксперт для Politeka, Трамп не может по желанию путина, например, подписать указ о передаче Запорожья и Херсона россии, нет у него тут таких полномочий, потому что там стоят ВСУ. А что касается уменьшения финансовой и военной помощи, добавляет он, так вся Украина знала, что так будет, и Европа к этому готовилась, здесь ничего нового.

«А вы думаете, у путина все хорошо? Он на осликах будет нас брать? Или вы думаете, что Трамп начнет поставлять Tomahawk путину? Не начнет. Трамп же сказал, что сотрудничать будем, но когда войну закончишь. А кто сказал, что мы дадим закончить войну, если нам предложат плохие условия? Мы же уже на компромиссы согласились идти, ну, типа по большому счету, но не на те, которые хочет путин. Если Трамп захочет больше, нет, никто не согласен», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Мюнхен – это один из важных этапов подготовки перемирия.

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