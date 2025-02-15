Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что мирные переговоры под руководством Трампа будут происходить так, как в бизнесе, так что Украине надо понять, как заработать больше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Насколько я понял, президент путин принял верховенство президента Трампа. Ну, принял в игре, в политическое игре, это же политическая игра. И теперь есть главный на районе, ему другие начинают подыгрывать», - утверждает Олег Стариков.

По его мнению, будущая встреча Трампа и путина будет направлена на то, что называется realpolitik. То есть, объясняет эксперт для Politeka, они будут говорить не о верховных принципах, а о том, кому что выгодно, поэтому Зеленскому и его команде надо перестроится на нужный лад, чтобы договориться на выгодных для Украины условиях, потому что путин это уже понял.

«Ласковым словом и пистолетом можно добиться больше. Вот он (ред. – Трамп) и ласковым словом, и, естественно, показывает, что он может применить силу. А зачем применять, если можно договориться? Трамп ведь все время говорит «сделка». Он ведь не говорит, как президент Байден, о переговорах и политических решениях, он говорит «сделка», это очень принципиально», - подчеркивает Олег Стариков.

Как отмечает эксперт, тут важно понимать, как происходят переговоры в бизнесе, потому что именно так будет вести себя Трамп, это его главная стратегия, которой придется придерживаться и сторонам конфликта. То есть, объясняет он для Politeka, на таких переговорах прежде всего устанавливают доверительные отношения, потом ищут взаимные интересы, ищут способы, как заработать еще больше, чтобы тебе, как на рынке, еще килограмм сверху набросили.

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