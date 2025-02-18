Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Европа нам нужна на переговорах, поскольку она ни за что не пойдет на примирение с россией и будет до последнего защищать интересы Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, Европа – это ключ к нашей безопасности, потому что европейские страны не согласятся на формулу примирения с россией. Поэтому, объясняет он для Politeka, в Европе говорят о миротворческих войсках на линии фронта и отклоняют идею снятия санкций с рф, а то ведь Трамп уже заявил, что надо возобновить G8.

«Ага, путин был бы рад вернуться, конечно, в «Большую восьмерку». А была бы Великобритания рада увидеть рядом с собой путина? Вот премьер-министр Великобритании сядет рядом с человеком, который разыскивается Международным уголовным судом? С человеком, который точно совершил массу преступлений. Даже если с него снимут каким-то образом этот орден, премьер Великобритании сядет рядом с ним? А премьер-министр Японии? А премьер-министр Канады? Они прям сядут рядом с путиным вместе обсуждать общие дела? Если это так, то мы – последний оплот вообще. Тогда получается, что мы еще и против «Большой восьмерки» будем воевать. Надеюсь, что идеи о восстановлении «Большой восьмерки» – это мечты товарища Трампа, не более», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Поэтому, утверждает он, мы с Европой должны выстроить несколько блоков одновременно, и первый из них – военный. То есть, объясняет эксперт для Politeka, надо создать альтернативу НАТО, потому что это НАТО Трамп развалит.

«Дальше переговорный блок. Нам говорят, что Европу на переговоры не возьмут, будут только россия и Украина на переговорах. А мы возьмем. У нас Европа будет с собой в телефоне, будет группа европейских лидеров. Вы хотите за стол не пускать Европу? Без подписей европейцев ничего не будет. Поняли? Все, точка. То есть надо созвать постоянно действующую европейскую комиссию по переговорам с российской федерацией», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что Трамп не обещал Украине чуда, в прочем, он его не обещал его и россии.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал, как Трамп будет вести переговоры с Украиной и рф: ласковое слово или пистолет.