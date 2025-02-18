Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, достаточно ли подписи президента Украины, чтобы принять судьбоносные решения по результатам переговоров, если это противоречит Конституции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Во-первых, отмечает политик, сейчас в руках президента Украины и так сосредоточены все полномочия. Кстати, он напоминает для Politeka, что, как записано в Конституции, решение о виновности или невиновности принимает только суд, например, это касается санкций, но происходит все не так.

«О чем я говорю еще с 2020 года, санкции против граждан Украины вводить нельзя. Многие тогда рассказывали, что, нет, можно, а сейчас, когда начало клевать в пятую точку, уже поняли, что Разумков был прав. Так оно не работает. Это же нарушение Конституции? Нарушения. Нарушение законов? Нарушения», – рассказывает Дмитрий Разумков.

Так что, объясняет гость программы для Politeka, здесь вопрос не изменений в законодательство, если нужно будет провести какое-то решение, просто проведут так же СНБО, выйдет указ президента, и все.

«А если мы говорим об изменениях территориального устройства, уменьшении территории Украины, то это вообще может происходить не благодаря решению Зеленского, Верховной Рады… Это только референдум. Сегодня референдум, думаю, провести невозможно. Поэтому это будет подписант, будет президент, который что-нибудь подпишет, пожалуй, или председатель Верховной Рады», - отмечает Дмитрий Разумков.

Как сообщала Politeka, Карасев сообщил, что Трамп заканчивает большую гибридную войну, которая также является причиной российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о снятии санкций с рф и возобновлении G8: «Мечты товарища Трампа, не больше».





