Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о протестах в США против Трампа и Маска, о причинах недовольства и оценил, как далеко это может зайти.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В США начали проходить митинги против Трампа и Илона Маска. Связаны они не с Украиной прежде всего, хотя в отношении Украины тоже очень много реакций и критики Трампа. Но происходящее связано с тем, что американские граждане вышли, хотя, возможно, и не только граждане, может быть, потому что одно из требований выходящих на демонстрации людей – это жесткие антимиграционные законы и решения по массовым депортациям. И второе – это сокращение расходов из бюджета США на социалку, на многие другие вещи», - рассказывает Александр Мусиенко.

Как он отмечает, американцы поднимали плакаты с зигующим Маском, с призывом импичмента Трампа, и это при том, что он всего месяц на должности, не прошло даже 100 дней. Вообще, объясняет эксперт, понятно, что закон о депортации вызовет возмущение и может привести к гражданской войне, ведь одни штаты поддерживают демократические либеральные ценности, другие – консервативные республиканские взгляды.

Да и вообще, вспоминает он, основа конфликта заложена давно, еще с тех пор, как начались движения активистов. Поэтому, объясняет эксперт, предыдущие президенты Трампа преимущественно понимали важность системы противовесов и сдерживаний, важность автономии и свободы отдельных штатов и т.д.

«Взять на себя образ короля… Ну, ведь это же США, это не абсолютизм, не монархия, не деспотия, тем более восточного образца. Это совсем другой уклад, совсем другая Конституция, совсем другие граждане. А просто взять и сказать, что одним росчерком пера будет указ… Понятно, что уже в этом закладывается конфликт, будет серьезное сопротивление. И мы уже видим это сопротивление, оно уже начинает продвигаться, люди уже выходят на улицы. Трамп только месяц президент, а уже люди выходят на улицу. Ну, это показатель, это факты, говорящие сами за себя», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, почему Украины не было на переговорах в Саудовской Аравии.

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