Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что обстоятельства действительно сложились против Украины, и Украина в этом не виновата, поэтому не стоит обвинять власть в ссоре с Трампом и так далее, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, у нас уже пошла тенденция – пытаться искать ошибки в действиях руководства Украины. То есть, объясняет он для Politeka, неправильно в 2022 году в боях под Бородянкой останавливали российские танки, неправильно штурмовали Херсон, неправильно атаковали Токмак, неправильно вели переговоры с немцами по поводу танков, неправильно благодарили министра обороны Великобритании, неправильно ведет себя президент, он пиарщик, а не переговорщик, поэтому с Трампом не получается.

«Вы понимаете, с каким переговорными картами мы играем? У нас что, 18 козырных тузов в рукаве? Нет. Мы играем самыми плохими картами, которые только можно себе представить. У нас отобрали ядерное оружие давно. Ну, вы же не будете обвинять сейчас нынешнее украинское руководство в том, что у нас 30 лет назад американцы отобрали ядерное оружие. У нас отобрали другие виды вооружений. Нам запретили использовать американское оружие там, где мы могли бы достигать больших побед. И вот с этими картами мы должны как-то сыграть? Как-то вот удачно разрулить? Как-то вот отстоять интересы Украины? Ну, попробуйте», - объясняет Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, это все равно, что обвинять украинскую футбольную команду в проигрыше «Реал Мадриду», рассказывать, что вратарь должен был выше прыгать, чтобы поймать мяч, который Роналду забил в верхний угол. Он напоминает для Politeka, что, с одной стороны, мы воюем на поле боя с самой большой, хоть и самой глупой страной, с россией, а с другой – воюем на дипломатическом фронте с Трампом, лидером самой богатой страной мира.

«Поэтому, ребята, все эти советы – в пользу абсолютно бедных. У нас тут 300 спартанцев сражаются. И рассказывать о том, что кто-то должен был поступить по-другому, сидя на диване, давать советы…», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что обвинения Трампа, его семьи и команды в адрес Зеленского порой вообще звучат абсурдно.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, как будет происходить переговорный процесс.