Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что с приходом Трампа к власти изменилась не только политика США, но и вообще мир, эпоха, поэтому и Украине надо отбросить суеверия демократов, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, нам постоянно кто-то мешает, то россияне своей войной, то поляки забастовками, то венгры и словаки угрозами, то американцы, которые, кстати, являются главными стратегическими партнерами. Но в этом всем, подчеркивает он для Politeka, мы забываем, что мир перешел в другую стадию, с инаугурации Трампа началась другая эпоха.

«Если кто-то не вошел в этот тренд, он будет отброшен на свалку истории, как учили классики. Мир перешел в другой технологический цикл, сейчас у нас на глазах происходит промышленная революция, шестой технологический цикл, все меняется, меняется базис, меняется настройка. Ребята, все поменялось. Демократы – это было до, сейчас пришли новые лидеры. Огромная страна, 20 или 30 триллионов долларов (ред. – ВВП), 9 из 10 технологических фирм находятся в Америке. Вот это двигается все вперед, искусственный интеллект… И мы решили выйти за тренд, показать, что мы с 200 млрд долларов (ред. – ВВП) можем что-то кому-то навязывать», - объясняет Олег Стариков.

Так что, констатирует он, мир от принципов, правил и суеверий демократов перешел к realpolitik. Потому что, подчеркивает эксперт для Politeka, к власти в США пришли миллиардеры, которые хотят, чтобы все отвечали за свои слова, а не писали гадости в интернете.

«Они за свои слова отвечают. Если ты сказал «я подпишу», значит, они считают, что ты подпишешь. А если ты говоришь, что не будешь подписывать… Поэтому и такая реакция. За свои слова надо отвечать. И для того, чтобы понять человека, понять, как он будет действовать, надо составить его морально-психологический портрет и изучить его», - заключает Олег Стариков.

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