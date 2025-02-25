Политолог Руслан Бортник объяснил, что Европе пора действовать, иначе мировые лидеры ее разделят между собой, а Украине наладить отношения с США, потому что наш мирный трек пока завис, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Приезд Кита Келлога на прошлой неделе в Киев, утверждает он, это начало переговорного трека между Украиной и США. И примечательно, замечает эксперт для Politeka, что он теперь – спецпредставитель Трампа только по Украине, а россия с ним разговаривать не хочет после информации, что его дочь помогает Украине, собирает деньги и так далее.

«Келлог был в Украине, встречался со многими, говорил, насколько я знаю, очень жестко, и привез конкретные требования со стороны Вашингтона. Скажу вам, что стороны не договорились. Более того, Вашингтон фактически запретил Келлогу проводить итоговую пресс-конференцию вместе с Зеленским, чтобы украинский президент и украинская власть не могли продать эту итоговую пресс-конференцию как знак нормализации отношений с Вашингтоном после вала обвинений, вала критики», - рассказывает Руслан Бортник.

В то время россия и США, объясняет эксперт для Politeka, договорились о перезагрузке дипломатических отношений, посольств, вывели из глобально изоляции путина, будут организовывать встречи на разных уровнях и вести переговоры дальше, готовить новый договор, новую глобальную систему миропорядка.

«Примечательно, что Пекин поддержал переговоры США и рф в Эр-Рияде. Если действительно мы находимся в преддверии формирования тройственного союза, мира на троих, то знаете, кто станет главной добычей в этом процессе? Кто будет главным блюдом, за счет которого все насытятся на какое-то время? Нет, не Украина. Европа. Похоже на то, что, если Пекин, Вашингтон и москва договорятся, главной добычей этого процесса станет Европа. Именно ее разделят с точки зрения политического влияния, технологий, доступа к рынкам, деньгам, инвестициям. Именно она станет законной добычей больших игроков, поскольку Европа самая слабая, разделенная, погрязшая в мифах прошлого, без своей армии, без ничего, но богатая», - предупреждает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Украина не пропадет без помощи США, поскольку активно работает над собственной оборонкой.

Также Politeka писала о том, что Дубина о риторике Трампа по поводу российско-украинской войны: «Это все от лукавого».