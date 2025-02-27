Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что после выборов в Германии Украине стоит ждать хороший новостей, ведь самая пропутинская партия не прошла в Бундестаг, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Германии у россиян ничего не вышло. Результаты выборов в Германии с абсолютной точностью, ну, до полпроцента соответствуют результатам опросов, которые были накануне. Например, ХДС/ХСС давали 29%, а они набрали 28,5%, «Альтернативе для Германии» давали 20-21%, они набрали 20,7%, социал-демократам давали 16%, они набрали 16,5%, «зеленым» давали 12%, они набрали 11,7%. То есть все так, как планировалось. То есть никакие вмешательства в выборы не сработали в Германии», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Но ироничная ситуация, подчеркивает он для Politeka, произошла с самой пророссийской партией, и это не «Альтернатива для Германии», а Союз Сари Вагенкнехт, это фактически партия путина. Как напоминает эксперт, чтобы пройти в Бундестаг, надо набрать 5%, а Союз Сари Вагенкнехт набрал 4,97%.

«То есть им не хватило 0,03% голосов. На мой взгляд, это не объяснишь ничем, кроме как божественным вмешательством. Поражение путина выглядит настолько символическим. В общем, Сара накрылась медным тазом. А это была главная путинистка Германии, и я вижу здесь огромный символизм именно в том, что она проиграла эти 0,03%. Что полностью, конечно, изменило расклад сил в парламенте, потому что все эти места достались другим партиям», - комментирует Михаил Шейтельман.

И будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, рассказывает он для Politeka, уже назвал приоритет – независимость Европы от США и поддержка Украины. Он прямо сказал, добавляет эксперт, что будет делать дефицит госбюджета, который уйдет на оборону и в том числе на помощь Украине, так что нас ждут хорошие новости из Германии.

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