Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Трамп понемногу склоняется уже в сторону Украины, его позиция меняется, в том числе в отношении оккупированных территорий и санкций, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп уже наговорил много и может наговорить еще больше, но начали звучать довольно противоречивые заявления. В частности, рассказывает он для Politeka, Трамп сказал, что США попытаются помочь Украине вернуть определенные оккупированные территории, а это абсолютно противоречит позиции россии, которую, по словам Лаврова, не устраивает прекращение огня и перемирие по нынешней линии фронта.

«Они как кашалоты раскрывают пасть и хотят еще больше. Они настаивают на реализации ультиматума путина о том, что Херсон и Запорожье должны отойти в россию, мол, они внесены в российскую Конституцию… Ну, вы знаете всю эту риторику. Соответственно, мы имеем прямо противоположные позиции между россией и США. На этом этапе Трамп говорит о том, что поможет Украине вернуть территории, а Лавров говорит совершенно обратное», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Вероятно, объясняет он для Politeka, Трамп учел критику в медиа и вообще дискурс со стороны американцев по поводу его риторики, что нельзя сразу говорить с путиным, выкладывать на стол все карты и идти на уступки еще до старта переговоров. Кроме того, добавляет эксперт, Трамп сказал, что о снятии санкций с россии сейчас речь не идет, поэтому в целом он демонстрирует подход, который ближе к позиции Украины, чем россии.

«В кремле не очень будут удовлетворены этим результатом, как и не будут удовлетворены тем, что президент Украины Зеленский посетит Вашингтон и встретится с Трампом. А это тоже очень важно, это свидетельствует о характере президента Соединенных Штатов, что, несмотря на звучащие высказывания, несмотря на то, что, мол, украинский президент диктатор, нужны выборы и тому подобное, все же можно сказать, что на сегодня есть определенная позиция, которая может меняться», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у Украины есть альтернатива американской помощи.

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