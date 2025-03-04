Политолог-международник Максим Яли объяснил, что ссора с Зеленским нужна была Трампу для того, чтобы в будущем требовать от него намного большие компромиссы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Это была заготовочка со стороны Трампа и Вэнса. Потому что, в принципе, если мы берем дипломатический протокол, не может вице-президент находиться на встрече двух лидеров. Никогда такого не было и в Белом доме. Встреча на высших уровнях – только 2 президента, все сидят в сторонке, там, где пресса, где сидели и наши представители, посол. А тут Вэнс сидел совсем рядом, и он как раз сыграл такую роль торпеды. То есть, в принципе, у меня складывается впечатление, что они это запланировали», - утверждает Максим Яли.

Тем более, напоминает он для Politeka, договор о редкоземельных металлах, который мы должны были подписать, на самом деле был пустышкой, там не было никаких обязательств, Украина не должна было возвращать ни 500 млрд, ни 350 млрд, а оппозиция Трампа об этом даже и слова ни сказала. Поэтому, рассуждает эксперт, спор в Овальном кабинете мог был заготовлен, чтобы сорвать договоренности и обвинить именно Зеленского, что это он не хочет идти на компромиссы.

«Советую почитать книгу Дональда Трампа, которую он написал в 41 год, – «Искусство заключать сделки». Там как раз все подобные схемы он прекрасно описал. То есть когда уже, казалось бы, сделка завершена, осталось только пожать руки, он ее срывает, переворачивает стол и вынуждает другую сторону идти на гораздо больше уступки», - отмечает Максим Яли.

Если все действительно так, предупреждает эксперт для Politeka, то в следующий раз администрация Трампа захочет, чтобы Зеленский пошел на больший уступки со стороны Украины либо же ушел с поста президента.

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