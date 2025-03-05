Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что идея о частичном перемирии не плоха, только вот россиянам она не выгодна, поэтому посмотрим, что скажет на это все Трамп, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп хотел от Зеленского, чтобы мы просто перестали стрелять. Вот просто перестаньте стрелять, русские перестанут стрелять, все, больше ничего не надо делать. Ни гарантий, ни иностранных войск, ничего. Макрон понимает, что это фикция, естественно, и он говорит о перемирии на месяц. Трамп говорит навсегда, что будет просто личным гарантом. Макрон предлагает частичное перемирие в небе, на море и по энергетической инфраструктуре, и это перемирие сроком на месяц», - отмечает Михаил Шейтельман.

То есть, объясняет он для Politeka, во-первых, прекращаются воздушные удары и по Украине, и по россии, во-вторых, никаких обстрелов в море, в-третьих, никто не трогает ничью энергетику. И это перемирие частичное, продолжает эксперт, потому что оно не касается того, что происходит на линии фронта, поскольку она у нас слишком длинная, как от Парижа до Будапешта, и, если кто-то все же выстрелит, будет ответ, это все пойдет каскадом, и непонятно, кто первый начал.

«Вот такой реальный вариант. Ну, давайте так, он теоретический, потому что русские же хотели перемирие, но на самом деле на такое перемирие русские не согласятся. Оно в нашу пользу, не в их, потому что все-таки они нам наносят больший ущерб, чем мы им. Они каждый день по 200 дронов запускают, а мы два раза в неделю по 100, есть разница. Поэтому мне кажется, что они не согласятся на такое», - объясняет Михаил Шейтельман.

Но теперь вопрос, подчеркивает эксперт для Politeka, зачем Макрон со Стармером заговорили тогда о таком перемирии. По его мнению, они придут с этим перемирием к Трампу и покажут, что вот, с Зеленским договорились, он хочет мира, вот план на 30 дней, теперь дело за США, они должны договориться с путиным, и вот мы увидим, получится ли у Трампа.

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