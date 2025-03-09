Думаю, что сегодня по этой теме происходит несколько вещей. Снова проявляется одна и та же ситуация – позиция республиканцев, как тех, кто ратует за мир и прекращение коррупции. Следующий пункт – экономическая и финансовая ответственность. Это именно то, чего хотят американцы, и это очень мощно откликается у той части людей, которые устали от того, что США помогает «непонятным странам по непонятным причинам». Пролоббировать эту логику – значит отвернуть электорат от демократов. Такова первая стадия анализа.

Вторая стадия заключается в том, что Америка действительно хочет остановить войну. Это значит – как-то договариваться с россией, менять определенные позиции и так далее. Кроме того, есть и такой тут фактор: сегодняшние США, как я вижу, воспринимают украинскую власть как военную администрацию. Когда война закончится, скорее всего, такой подход должен измениться. Не думаю, что это принципиальный момент, скорее цикличное явление: будут новые обстоятельства – будет новая позиция у США.

Следующий интересный момент – то, что сейчас все больше переговоров смещается в арабский мир. ОАЭ, которые изначально были просто оффшорным финансовым центром, стали также торговым, культурным и политическим центром. Эмираты проводят множество конференций, становясь чем-то вроде Новой Швейцарии. Саудовская Аравия движется в том же направлении, но идет несколько своим путем. Она остается крупной страной со своей динамикой, хотя тоже активно привлекает туризм. Перемещение переговорных процессов из Европы в государства Персидского залива – важный фактор, который, на мой взгляд, оставит значительный след. Возможно, это даже приведет к тому, что переговоры, связанные с вопросами Израиля, также перенесутся в ОАЭ или Саудовскую Аравию. Конечно, тут не все так однозначно, но довольно многое может решаться именно в Эмиратах, которые остаются самым динамичным «игроком» в подобных процессах.

Что касается того, почему не так давно произошло то, что уж произошло в Овальном кабинете Белого дома США, что вызвало такую огромную волну комментариев как в мировых СМИ, так и в мировых политических кругах. Есть у нас мнение, что Зеленскому на той встрече с Трампом следовало бы достойно молчать и не вовлекаться в динамику конфликта. Хотя, так легко сказать, но очень сложно выполнить при тех сложившихся обстоятельствах. Ему желательно было все же иметь переводчика, потому что, если не говоришь свободно на неродном языке (хоть его и знаешь), то это все равно создает дополнительные сложности и негативно сказывается на восприятии услышанного от носителей языка. Однако, так или иначе, это все было частью некоего шоу.

Основная идея заключалась в том, чтобы попытаться достичь мира. Я не думаю, что этот конфликт окажет значительное влияние на отношения США и Украины в целом. Однако, судя по всему, все уже во многом уладилось, за исключением злых шуток и язвительных мемов в социальных сетях. Думаю, что ситуация уже вошла в конструктивное русло: кто-то поблагодарил, кто-то извинился, кто-то сказал, что теперь все будет налаживаться. Вероятно, все так и будет.

Одним из главных преимуществ у президента Трампа является то, что в достижении экономических целей Америки его не сдерживают никакие принципы или какая-то глубокая идеология. Он действует исходя из практичности и эффективности, ориентируясь на результат. У него нет четкой «политической религии», если можно так выразиться. Он пойдет именно тем путем, который ведет к цели, а при необходимости и изменит курс. Подобные моменты нужно учитывать.

В рамках этого всего, я думаю, что дипломатические переговоры должны стабилизироваться, но их главная цель останется неизменной – как можно быстрее урегулировать конфликт и прекратить войну. Я предполагаю, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев, если не быстрее.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)