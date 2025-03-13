Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал последнюю дроновою атаку на российские города и объяснил, почему важно было это сделать перед переговорами в Джидде, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как вспоминает эксперт, Кит Келлог объяснил приостановку поставок американского оружия Украине тем, что мулу надо дать палкой по морде, чтобы он очнулся и пошел за стол переговоров. Так вот Украина, подчеркивает он для Politeka, послушалась этого совета и дала палкой по морде кремлю, запустив ночью 337 дронов на розные российские города, чтобы подвигнуть путина к переговорам.

«Крупнейшая миротворческая атака по российской федерации, чисто российскому мулу дали по морде накануне переговоров. Ну, переговоры надо же начинать с бодрящего состояния. 337 дронов – это, сразу скажу, по данным российской федерации, а наши, естественно, не сообщают, сколько дронов направили. Вот россияне сообщают, что якобы сбили 337, и даже приводят карты того, куда мы там попадали. Очень радостно было видеть, по каким городам россии мы били нашими дронами», - комментирует Михаил Шейтельман.

Кстати, отмечает он, мы чуть не попали в Лекса Фридмана, который каким-то чудом оказался как раз в москве, и дрон ударил недалеко от места, где он был, как и когда-то в Киеве. Так что, подчеркивает эксперт для Politeka, Фридман почему-то решил, что все дроны мира гоняются за ним.

«Фактически мы подергали Пескова за усы этой ночной атакой перед переговорами в Саудовской Аравии. И Песков предложил спросить у киевского режима, почему украинские дроны атаковали города россии перед началом переговоров Украины и США. Киевский режим отвечает в моем лице. Спрашивали – отвечаем. Дело в том, что россия каждый день атакует украинские города дронами, и вы уж можете как-то потерпеть один денечек 337 дронов. Надеюсь, что мы сможем делать это каждый день», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Стус объяснил, что перемирие даст Украине время на передышку и на демократическую революцию.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о команде Трампа: «Хотят верить в то, что договорятся с россией».