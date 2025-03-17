Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп уже потихоньку начал давить на путина, чтобы тот согласился на 30-дневное перемирие, и ему придется, потому что отказ не принимается.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как вспоминает эксперт, еще до выборов в США он говорил, что Трамп сделает Украине и россии предложение, от которого нельзя отказаться. И, как мы увидели, подчеркивает он для Politeka, так и случилось, Трамп сказал о 30-дневном перемирии, Украина пыталась как-то увильнуть, но не получилось отказаться от предложения, от которого нельзя отказаться, а теперь дело за путиным.

«Надеюсь, что путин совершит ужаснейшую ошибку – подумает, что с ним торгуются. Он подумает, что с ним обсуждают условия, хотя на самом деле это будет не обсуждение условий, это будет приказ вышестоящего начальства, приказ Трампа путину, и его дело – молчать и подписать 30-дневное перемирие. А он воспримет это как торг, ну, Байден же с ним торговался, теперь этот торгуется. И вот тут Трамп может взорваться, когда увидит, что его приказ не исполнен подчиненным путиным. Он готов быть партнером путина, он готов быть союзником путина, но только при правильной иерархии: я – начальник, ты – дурак, я говорю – ты исполняешь. А путин этого еще не понял», - объясняет Михаил Шейтельман.

И самое интересное, рассказывает он для Politeka, Трамп сначала сказал, что у него есть рычаги давления на россию, но он не хочет использовать их, а потом поступил как чистый разводила и через 10 минут поставил Украине бомбы GLSDB, которые бьют на 150 км.

«Потом Трамп сказал, давить на путина мы не будем, это же его друг, он так не может, а дальше молча, совершенно не давля и не выдавливая никакой прыщ, не продлил разрешение проводить платежи за нефть и газ через российские банки», - добавляет Михаил Шейтельман.

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