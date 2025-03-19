Военный Святослав Дубина заявил, что Украина уже достаточно продержалась в войне с россией, чтобы Трамп учитывал на переговорах ее интересы, поэтому нельзя допустить капитуляцию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если мы не найдем свою формулу мира, мы его не получим. Наша инициативная группа определила, что такое победа, что победой может быть только уничтожение врага в поле боя. И я утверждаю, что только таким образом мы можем достичь мира», – подчеркивает Святослав Дубина.

Как он напоминает для Politeka, у нас весь 2024 год прошел под знаком мира, был и Саммит мира, и у нас много двусторонних соглашений о мире, ездили с этим всем и в США, возвращались оттуда и, как когда-то британский премьер Чемберлен, говорили «Я привез вам мир», только продлилось все это до следующего американского президента. По мнению военного, уже ни у кого не должно быть сомнения, что путин хочет добиться от Украины капитуляции, а Трамп во многом ему подыгрывает.

В частности, рассказывает он для Politeka, после переговоров в Джидде один из представителей американской делегации сказал, что они там даже открывали карту и смотрели, где пройдет линия разграничения, то есть намекнул, что делят Украину.

«По моему убеждению, единственный, кто предлагает нам мир, – это украинский воин, который на фронте демонстрирует безумные результаты при минимуме поддержки Запада и, к сожалению, тыла, при невыполнении закона о мобилизационной подготовке и мобилизации со стороны государства, чиновников, политической элиты, ставки. Мы до сих пор держим фронт, нам обещали три дня, а уже пошел четвертый год», - заключает Святослав Дубина.

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