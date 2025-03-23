Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что следующий президент США все равно отдаст украинские АЭС назад Украине, так что, если сейчас их хочет Трамп, и этом нам поможет, то не страшно, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как оказывается, рассказывает эксперт, Трамп в разговоре с Зеленским сказал, что США помогут Украине управлять энергетическими и ядерными станциями, а если они будут во владении США, то это будет лучшей защитой. В то же время, замечает он для Politeka, на сайте Белого дома один раз пишет «управлять», то есть более эффективное управление, это мы не против, а другой – «владеть», а это уже другой разговор.

«Но запаникую ли я, буду ли я кричать, если в рамках мирного соглашения мы прямо отдадим атомные станции во владение государству США (не частным компаниям, а государству США)? Нет, не запаникую. Мы просто 3,5 года не будем платить по счетам, они нас не отключат, а через 3,5 года новый президент скажет: «Вы что, долбанулись? Забирайте обратно свои атомные станции». Поэтому в этом я риска не вижу», - комментирует Михаил Шейтельман.

Но, как сказал Зеленский, рассказывает он, речь все же шла только о ЗАЭС, и понадобится от 1,5 до 2,5 лет для того, чтобы станция начала работать, приносить деньги и электричество. И тут, подчеркивает эксперт для Politeka, можно действительно удивиться, насколько же россияне там все уничтожили, что понадобится столько времени, ведь они и дамбу взорвали, и обстреливают ЗАЭС, и оружие, солдат там держат, это все было в отчетах МАГАТЕ.

«Госсекретарь США Рубио и советник по нацбезопасности Уолтц по итогам разговора Трампа и Зеленского сообщили, что президенты поднимали вопрос украинских атомных электростанций и их возможно управления со стороны США. Вот честно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В этом смысле это, мне кажется, здоровая уступка. Короче, как президент решит, как правительство решит. Я за любое решение. Я считаю, что это ненадолго в любом случае», - заключает Михаил Шейтельман.

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