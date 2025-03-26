Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине были введены новые правила проверки счетчиков для жильцов многоквартирных домов, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, из-за изменений в законодательстве жильцы многоквартирных домов обязаны проходить обязательные проверки инженерных коммуникаций, в том числе счетчиков воды.

«Проверки счетчиков будут проводиться каждые три месяца. Жители должны обеспечить доступ к приборам учета представителям коммунальных предприятий. Сообщения о проверке будут поступать заранее лично под роспись заказным письмом, в виде СМС или другими способами, позволяющими подтвердить его получение», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Если потребитель не может присутствовать в указанное время, отмечает журналистка для Politeka, он должен сообщить об этом коммунальному предприятию и договориться о другой дате проверки, и это нужно сделать в течение трех дней с момента получения уведомления. В то же время она предупреждает для Politeka, что отказ в доступе к счетчику или недопуск к квартире могут привести к административным санкциям, а еще поставщик воды вправе перевести начисление платы за воду по общим нормам потребления, а не по показателям счетчика.

«В коммунальном предприятии «Водоканал» подчеркнули, что проверки необходимы для контроля правильности показателей и исправности приборов учета. Однако отмечается, что на период действия военного положения и три месяца после завершения проверки счетчиков воды могут быть отсрочены в соответствии с законодательством об особенностях работы средств измерительной техники в условиях военного состояния. После завершения этого периода коммунальные службы возобновят проверку в полном объеме», - заключает Екатерина Котенкова.

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