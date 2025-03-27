Общественный деятель Ровшан Тагиев заявил, что, какое бы перемирие мы не заключили, россии доверять нельзя, поэтому надо наращивать армию и ВПК, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Доверять россии, руководству россии, современной россии, особенно за последние особенно 25 лет во времена путина – это себя обмануть. Мы же знаем, что россия неоднократно нарушала те гарантии, которые на себя брала, и те международные договора и договоренности, которые подписывала. И особенно мы это чувствуем в Украине, начиная с 2014 года. Уже 11 лет как россия вероломно, подло и мерзко нарушает все международные договора, которые о признании границ и так далее. Она оккупировала наш Донбасс, аннексировала Крым, и дальше четвертый год творит жесточайшие преступления со времен Второй мировой войны в центре Европы», - подчеркивает Ровшан Тагиев.

Что касается всех этих переговоров в Саудовской Аравии, рассуждает он для Politeka, то понятно, что у Трампа своя игра, но нельзя сказать, что он нас предает, просто мы не до конца знаем, на что он рассчитывает и что прогнозирует. Тем не менее, подчеркивает гость программы, ни с Трампом, ни с кем-то другим нельзя говорить об отказе от территорий, а вот маневры, перемирие – это можно, но с оглядкой.

«Что касается морского перемирия, то, опять-таки, доверия к россии нету. Ведь мы знаем, что Черным морем плыли их корабли, они оккупировали часть нашей территории, с них они стреляли, там авиация, ракеты. Даже вот зерновая сделка, если будут ходит якобы мирные российские корабли, тогда где гарантии, что они не будут инфраструктурно снабжать российскую армию?», - комментирует Ровшан Тагиев.

Поэтому, подчеркивает гость программы для Politeka, единственный выход – усиливать нашу обороноспособность, переводить экономику на военные рельсы, поднимать ВПК, развивать авиастроение, ракетостроение и другие отрасли.

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