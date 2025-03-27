Доктор медицинских наук Юрий Лифшиц рассказал, как война стимулирует прогресс в медицине и что нового в частности российско-украинская война открыла для медиков, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Любая хирургия – это разрез зашить, это рана. Проблема ран всегда меня интересовала, но во время этой войны я столкнулся с такими ранениями, с которыми раньше не имел опыта, а также знаний и возможностей, как с ними справиться. С другой стороны, я узнал, что лечение сложных ран – это многоступенчатая проблема. Необходим менеджмент новых технологий – биологических, физических, пластической хирургии, многогранной хирургии и так далее. Я думаю, что на результатах лечения этих пострадавших – и гражданских, и военных – вырастет новая генерация врачей и технологий», - объясняет Юрий Лифшиц.

Как рассказывает гость программы для Politeka, с коллегами из Германии он часто обсуждает сложных больных в режиме онлайн или при встрече, они видят эти слайды и им интересно, они участвуют, корректируют, помогают.

Также, продолжает доктор, в следующей поездке в Германию он посетит в Гейдельберге крупную структуру, которая занимается лечением ран при помощи стволовых клеток, это будет важный опыт. Попутно он отмечает для Politeka, что раньше было 30-40 публикаций в год по стволовым клеткам, а с началом российско-украинской войны их количество увеличилось до десятков тысяч, и это работы иностранных экспертов, не только украинских.

«Наши ребята очень активные, у кого что есть новое – пытаются использовать, дают безвозмездно, приезжают в клинику, помогают, передают новый перевязочный материал и так далее. Патриотизм зашкаливает, как и у любых людей», - подчеркивает Юрий Лифшиц.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что мир по-американски может быть очень временным, очень коротким.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, чем Украина ответит на нарушение перемирия в Черном море: Magura, Sea Baby, Katran.