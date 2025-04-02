Политолог Руслан Бортник заявил, что путин ставит Трампу те же ультиматумы, что и когда-то Байдену, так что переговоры о морском перемирии уже зашли в абсолютный тупик, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп лично нигде не говорил, что он зол и раздражен из-за отношения россии к переговорам, это только слова ведущей NBC, которые подхватили другие медиа. Да, рассуждает он, можно предположить, что это определенный сигнал, что переговоры между россией и США идут не в том направлении и не с той скоростью, как рассчитывал Трамп.

«Почему Трамп начал говорить о возможных новых тарифах на российскую нефть? Речь идет о том, что стороны зашли в тупик, а возможно, даже в одном аспекте переговоров москва перешла в контратаку. В первую очередь я говорю, конечно, о сделке в отношении черноморской торговли, поскольку Трамп рассчитывал на быструю победу, на то, что получит быстрый и эффективный результат», - объясняет Руслан Бортник.

Тем не менее, напоминает эксперт, из Эр-Риады американская делегация привезла Трампу не победу, а список российских требований, ультиматумов, без которых путин не пойдет на морское перемирие. Также он отмечает, что снятие санкций «Россельхозбанка» и других банков, с российского флота, страховщиков и так далее – это те же требования, которые путин ставил Байдену, практически ничего не поменялось.

«Фактически москва очень сильно общипала, обкусала попытку Трампа получить пиар-победу, большую политическую публичную победу. Переговоры в отношении морского перемирия зашли в тупик. И сложилась ситуация, в которой россия своими ультиматумами подпирает Трампа к стенке и говорит: «Ты или выполняй наши требования, или ничего не будет работать», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Карасев объяснил, почему мирный трек заглох в самом разгаре: «Трамп нервничает».

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