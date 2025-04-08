Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что путин своей риторики не поменял и не видно, что перемирие близко, а США и рф тем временем почему-то решают экономические вопросы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в россии уже анонсируют новый раунд переговоров с США, а заместитель их главы МЗС Рябков заявил, что на повестке дня – возвращение российской дипломатической собственности в США, то есть вообще что-то не о мире идет речь. Также, вспоминает он, были слухи, что Дмитриев ездил в Вашингтон, чтобы попытаться выцарапать деньги русских олигархов и замороженные россактивы в США под обещание, что они будут вложены в какие-то американские проекты.

«А Песков говорит, что путин поддерживает идею необходимости прекращения огня, но для этого надо ответить на ряд вопросов, которые висят в воздухе. Мне кажется, что у нас в воздухе висят обычно ракеты «Искандер», крылатые Х-101, «шахеды». Вот эти вопросы висят у нас в воздухе. Если мы сможем убрать из воздуха вот эти вопросы, прекращение огня и действительно перемирие приблизится. Но имеется в виду другое», - отмечает Михаил Шейтельман.

По словам Пескова, рассказывает он, эти вопросы связаны с неподконтрольностью киевского режима, с невозможностью контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Как отмечает эксперт, угадал Песков только последнее, потому что планы милитаризации Украины действительно есть, мы именно это и обсуждаем с французами и британцами.

«Так что с этим мирным планом пока не очень. И обещал нам на прошлой неделе Трамп, что позвонит путину. Перенесли на эту неделю, но будет ли этот звонок? Насколько мы знаем, в Белом доме Трампу советуют не звонить путину, пока не будет договоренности. Хотя, может быть, вечером мы окажемся в новой реальности, это же Трамп, и может быть, вечером мы уже встретим звонок очередной. Не удивлюсь», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп хочет обменять торговое соглашение с рф на окончание войны в Украине.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему Трамп не ввел пошлины против россии: «Дают фору путину».