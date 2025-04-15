Военный Святослав Дубина заявил, что россия намеренно каждый раз срывает нормальные мирные переговоры ударами по гражданским, чтобы подтолкнуть Украину к капитуляции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Не люблю делать рекламу преступлениям террористической группировке путина, захватившего российскую федерацию с ядерным арсеналом, империи зла и тюрьме народов. Поэтому стараюсь не комментировать удары по мирному населению, а именно этого он хочет – услышать слабость украинцев. Мы должны давать ответ на поле боя, уничтожая врага, уничтожая его военный потенциал. Но вот разговоры об ужасах мне подкинули мысль», - отмечает Святослав Дубина.

По словам военного, это ведь не первый раз, когда россия террористической атакой пытается сорвать мирные переговоры. Кстати, он напоминает, что в 2022 году, когда готовились переговоры в Стамбуле, россия ударила по Кривому Рогу, по родине Зеленского, по ресторану, где вроде бы были какие-то консультанты НАТО, но на самом деле просто гражданское население.

«Почему он так поступает? У меня есть мнение, что это проверка, готова ли украинская правящая верхушка капитулировать перед российской федерацией. Если происходят удары по мирному населению и вы идете на переговоры, значит, вы готовы к капитуляции. Если вы отменяете такую ​​встречу, значит, вы не готовы к этой капитуляции», – объясняет Святослав Дубина.

К тому же, добавляет военный, после террористических ударов по Кривому Рогу и Сумам была информация, что планировалась встреча в Стамбуле между россией и Украиной, но министр иностранных дел Сибига сказал, что это фейк, следовательно, к капитуляции не готовы. В 2022 году, отмечает он, Украина после такого удара пошла на переговоры, но капитуляции не допустил не Борис Джонсон, не власть, а именно украинские добровольцы на фронте.

Как сообщала Politeka, Мусиенко об ударе по Сумам: «путин просто хочет уничтожать украинский народ».

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, как уничтожить российскую армию: «На каждого человека – по 10 персональных дронов».