Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что переговоры заходят в тупик, поскольку все договоренности устные, соблюдение никто не контролирует, а стороны не контактируют, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как всегда, про мирные переговоры больше разговоров, чем, собственно, о самой войне. Но что поделать? Так устроена сегодня наша война. Как будто ее пытаются свести к миру непонятным образом на непонятном основании. Песков заявил, что в кремле пока не готовы сообщить о сроках окончания временного моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины. Вот видите, что Трамп делает и весь его мирный процесс? В кремле не готовы сообщить, когда у нас заканчивается перемирие. Странно, это не должно быть военной тайной, когда у нас заканчивается перемирие. Я думаю, что они просто не знают, когда заканчивается перемирие», - комментирует Михаил Шейтельман.

По словам Пескова, напоминает он, перемирие началось 18 марта, только Украина об этом ничего не знает, ведь 18 марта был разговор путина и Трампа, в котором путин пообещал не бить по энергетике, только вот обещание – это не результат переговоров. Так что, констатирует эксперт, ситуация дурацкая, и получилась она такой потому, что нам рассказывают сказки о том, что мы о чем-то договорились.

Кроме того, отмечает он, на прошлой неделе в турецкой прессе появилось сообщение, что готовятся переговоры между Украиной и россией о Черном море, что делегации встретятся и так далее. И теперь, рассказывает эксперт, все прояснилось, потому что переговоры действительно были, но вот россиян там не было, зато были Украина, Франция, Великобритания, и говорили они о безопасности в Черном море.

«Видите, у них своя свадьба, у нас своя. Пока россияне общаются с американцами в кремле или в Петербурге где-то, мы общаемся с французами, англичанами в Турции. Мы так точно договоримся, прямо точно договоримся, прямо не вызывает у меня никаких сомнений, что такими темпами мы точно договоримся», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что мирные переговоры зашли в стратегический тупик.

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