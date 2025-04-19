Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, даже если Трамп откажется продавать Украине оружие, хотя он этого еще не говорил, ему придется продавать его Европе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Газета BILD опубликовала новость, что Трамп не хочет передавать оружие Украине даже за деньги и отказывается продать за 50 млрд долларов некий пакет оружия. Вот какой ужас, посмотрите, Трамп отказывается продавать. Но я почитал это сообщение из BILD. Эта новость высосанная из пальца. Вот буквально палец, новость – высосали. По-другому это, к счастью, не объяснить», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, BILD ссылается на одну единственную цитату: когда журналист сказал, что Зеленский хочет купить ракеты к Patriot, Трамп сказал, мол, начали войну, а США теперь должны ракеты давать. То есть, объясняет эксперт, скорее выглядит так, что Трамп не услышал слово «купить», он вообще избирательно довольно слышит, а про то, продаст ли ракеты Украине, он ничего не сказал.

«Новость BILD о том, что Трамп отказывается продавать нам оружие, высосана из пальца. Как говорится, на безрыбье им нечего было написать, так бывает. BILD – самая желтая газета Германии в этом смысле. Это все основания, которые у них были. Что не означает, что Трамп продаст нам оружие, потому что он видит россию союзником, не хочет про путина даже плохого слова сказать. Но битва за американское оружие в смысле «купить» еще даже не начиналась. Рано эту идею хоронить», - объясняет Михаил Шейтельман.

Тем более, добавляет он, Европа еще своего слова не сказала, а наша делегация в Париже с европейской, с «коалицией желающих» точно об этом говорила. Так что, констатирует эксперт, Трампу придется отказывать уже Европе, а Европе он обещал продать оружие. А что касается сообщения BILD и вывода, который можно сделать, рассуждает он, так это то, что Трамп невнимательно слушает вопросы.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что переговоры заходят в тупик, поскольку все договоренности устные.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о возможных решениях участников переговоров в Париже.