Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, какой на самом деле договор о недрах пока что подписали Украина и США, о чем там речь и произошла ли «зрада», сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мне кажется, что у них сейчас штурмовщина. Штурмовщина – это же не только про штурм и про войну. В советское время штурмовщина – это когда нужно к какому-то сроку успеть. И в Америке сейчас по приказу Трампа пошла штурмовщина, от них требуют результаты немедленно. Поэтому Рубио говорит, что, если мы за несколько дней не подпишем мир, они уйдут, потому что мы все противные и они больше нас не любят. Поэтому, я думаю, и подписано и вот это соглашение. Я вам сейчас расскажу его содержание и вы обалдеете совершенно. То есть вот из-за этого вся эта ссора в Белом доме, серьезно?», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, речь идет о меморандуме о намерениях между правительством США и Украины финализировать формальное соглашение про экономическое партнерство и инвестиционный фонд реконструкции Украины. Во-первых, подчеркивает эксперт, это документ именно о намерениях.

По его словам, в тексте речь идет, по сути, о том, что США признали вклад Украины в безопасность, когда она отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, и что россия нападала на Украину, а Украина признала, что нам все это время помогали, стороны договорились создавать этот фонд, который нам нужен, и договорились дальше договариваться, когда украинский премьер прилетит в США.

«Все, точка. Вы здесь видите измену родине? Я не вижу. Вы здесь видите содержание? Я не вижу. Я здесь вижу то, что несчастный Скотт Бессент тоже должен отчитаться Трампу хоть о чем-нибудь. Вот как Рубио спешит доложить Трампу о своих успехах на международной арене, как Келлог хотя бы при помощи селфи на фоне Лувра что-то делает, как Уиткофф хотя бы в виде интервью The Wall Street Journal, так и Бессент в виде вот такого фуфлыжного договора. Но я одобряю, честно вам скажу. Если это нужно было Бессенту, надо ему помочь. Он просил дать ему бумажулю – мы дали ему бумажулю. Вот куда Трамп скажет, туда пускай и вложит все эти бумажули», - заключает Михаил Шейтельман.

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