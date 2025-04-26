Об этом он рассказал на своем канале.
«Who is Mr. Trump? Многие говорят о гениальности Трампа, что он любит заключать сделки, даже написал свою книгу «Искусство заключать сделки». Если человеку с психическими недостатками также дать написать, как он будет заключать сделку, он тоже что-нибудь напишет. И вот (ред. – Трамп) человек, психически не уравновешенный, действующий импульсивно. А нам навязывают, что мы должны в этом дерьме найти вкусные кукурузки, что это, оказывается, какое-то искусство заключения сделок», - комментирует Святослав Дубина.
Как он напоминает, Трамп занимался недвижимостью и 6 раз доводил себя до банкротства, а Уиткофф спасал его несколько раз, давал деньги, поэтому он сейчас стал правой рукой президента США в международной дипломатии. Да и в отношении самого Уиткоффа, отмечает военный, он уже опозорился с миром на Ближнем Востоке, теперь занимается мирным соглашением между Украиной и россией.
Так что, констатирует он, Трампа нам подают как человека, умеющего заключать соглашения, но мы видим эти реверансы с пошлинами, мы видим выпады в сторону Европы, мы видим, что США как минимум при этой администрации не могут быть надежными партнерами ни в экономике, ни в безопасности.
«К сожалению, мы будем рассчитываться очень большой ценой, но хотя бы осознаем, что не можем полагаться на таких партнеров. Мы должны готовить другие союзы. И у Украины есть союзники. Сейчас очень активно Северная Европа – Швеция, Норвегия, Дания – присоединяются к оборонному комплексу Украины. Мы продолжаем финансировать изготовление собственного оружия на 30%, а 30% нам дают западные партнеры», – добавляет Святослав Дубина.
Как сообщала Politeka, Городницкий рассказал, что делать, если США выйдут из мирных переговоров.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко о переговорах Трампа и путина: «Через секретные каналы идут какие-то сговоры».