Военный Святослав Дубина объяснил, что через несколько месяцев своего второго президентства Трамп уже продемонстрировал всему миру, что США не могут быть надежными партнерами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Who is Mr. Trump? Многие говорят о гениальности Трампа, что он любит заключать сделки, даже написал свою книгу «Искусство заключать сделки». Если человеку с психическими недостатками также дать написать, как он будет заключать сделку, он тоже что-нибудь напишет. И вот (ред. – Трамп) человек, психически не уравновешенный, действующий импульсивно. А нам навязывают, что мы должны в этом дерьме найти вкусные кукурузки, что это, оказывается, какое-то искусство заключения сделок», - комментирует Святослав Дубина.

Как он напоминает, Трамп занимался недвижимостью и 6 раз доводил себя до банкротства, а Уиткофф спасал его несколько раз, давал деньги, поэтому он сейчас стал правой рукой президента США в международной дипломатии. Да и в отношении самого Уиткоффа, отмечает военный, он уже опозорился с миром на Ближнем Востоке, теперь занимается мирным соглашением между Украиной и россией.

Так что, констатирует он, Трампа нам подают как человека, умеющего заключать соглашения, но мы видим эти реверансы с пошлинами, мы видим выпады в сторону Европы, мы видим, что США как минимум при этой администрации не могут быть надежными партнерами ни в экономике, ни в безопасности.

«К сожалению, мы будем рассчитываться очень большой ценой, но хотя бы осознаем, что не можем полагаться на таких партнеров. Мы должны готовить другие союзы. И у Украины есть союзники. Сейчас очень активно Северная Европа – Швеция, Норвегия, Дания – присоединяются к оборонному комплексу Украины. Мы продолжаем финансировать изготовление собственного оружия на 30%, а 30% нам дают западные партнеры», – добавляет Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Городницкий рассказал, что делать, если США выйдут из мирных переговоров.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о переговорах Трампа и путина: «Через секретные каналы идут какие-то сговоры».





