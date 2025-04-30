Политтехнолог Михаил Шейтельман заявив, что Трамп уже и раньше наконец-то начал видеть в путине преграду к миру, и после встречи с Зеленским в Ватикане это его убеждение только усилилось, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, одними угрозами санкций Трамп многого не добьется, пора уже и ввести несколько, чтобы путин действительно включился в мирный процесс. Тем не менее, подчеркивает он, Трамп наконец-то признает вину россии, и он уже сделал это несколько раз, был и пост со словами «Vladimir, STOP!», и заявление на борту самолета о разочаровании из-за российских обстрелов, и призыв к путину сесть за стол и подписать мирное соглашение.

«То есть он продолжил свою антипутинскую риторику, слава Богу. И нам удается его уже несколько дней удерживать в этом равновесии, не было всех этих метаний, что то одни виноваты, то другие», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Также, отмечает он, Трамп высказался о встрече с Зеленским в Ватикане, назвал ее замечательной, похвалил украинского президента, что он упорно работает, что он стал более спокойным и заинтересован в мире. И на всех первых страницах западных СМИ, рассказывает эксперт, были фотографии похорон Папы Римского и встреча Зеленского с Трампом, красивые заголовки о том, что это последнее деяние понтифика – устроил мирный переговоры.

«А почему пересадили-то Зеленского во время похорон в первый ряд с Трампом и Макроном? Я подумал, что это была воля Папы Римского, что он прямо мог это написать или сказать своим помощникам, там же есть распорядитель похорон. Я думаю, что он попросил устроить эти переговоры у себя на похоронах. Человек умирал на протяжении месяцев, видел свою миссию как мир, он мог сам об этом прямо попросить, пусть не дословно, но чтобы попробовали из похорон устроить мирные переговоры. Это достойно было», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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