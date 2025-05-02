Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что мирные переговоры зашли в тупик, поскольку Уиткоффу не удается уговорить путина на перемирие, а Трампу не до этого, он празднует 100 дней президентства, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Похоже, что нету больше никаких переговоров. Заканчивается 4-ый апрель войны. Вот 4 апреля полностью идет война. 4 апрель войны. И я не уверен, что это последний. Не уверен, что последний, потому что все эти рассказики о том, что якобы сейчас кто-то установит мир, которыми нас стали засыпать, куда-то ушли, исчезли. И об этом уже сообщает Bloomberg, а не я. Это я говорил, что у меня сомнения, что, наверное, Кулеба больше прав, чем кто-либо, что мы вообще не приблизились к миру. Теперь об этом сообщает Bloomberg», - комментирует Михаил Шейтельман.

Как пишет издание, рассказывает эксперт, мирные переговоры зашли в тупик, потому что путин продолжает требовать полного контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, и даже спецпредставитель Уиткофф не смог его убедить отказаться от этого и согласиться на прекращение огня и остановку войны по текущей линии фронта.

И по мнению этого источника, отмечает он, прогресс возможен только при личной встрече путина и Трампа. Только вот, рассуждает эксперт, Трамп сейчас не станет встречаться с путиным, он специально посылает Уиткоффа, ведь, если что, можно его списать в утиль, а вот сам ехать в москву и проигрывать там он не станет, тем более, что у него 100 дней президентства.

«Но подарков-то мы за 100 дней не получили. Как сам Трамп говорит, он только начал. Ну, вот где начали, там и закончили», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал, что происходит в мирных переговорах: «Глобальная игра в шантаж».

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